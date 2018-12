A teatro, Pirandello per Battiston-Dini

ROMA, 13 DIC - Il 'Così è (Se vi pare)' di Luigi Pirandello con Giuseppe Battiston, Maria Paiato e Filippo Dini a Torino e l''Ivan' (Karamazov) di Dostoevskij per Fausto Russo Alesi e Serena Sinigaglia a Milano; Valentina Lodovini in 'Tutta casa, letto e chiesa' di Franca Rame e Dario Fo e Maria Amelia Monti in 'Miss Marple - Giochi di prestigio' da Agatha Christie per Pierpaolo Sepe, entrambe a Roma. E ancora, 'La tempesta' di Shakespeare che Roberto Andò dirige con Prospero-Renato Carpentieri, accanto a Calibano-Vincenzo Pirrotta, Ferdinando-Paolo Briguglia, Gonzalo-Fabrizio Falco, a Palermo; 'La tragedia del vendicatore' di Thomas Middleton nella riscrittura de Stefano Massini per Declan Donnellan a Firenze; fino alla 'Salomè' che Luca De Fusco ha tratto da Oscar Wilde con Eros Pagni, Gaia Aprea e Anita Bartolucci, ancora nella capitale: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.