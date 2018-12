Alaimo omaggia Rossini con nuovo Cd

BOLOGNA, 13 DIC - Agli omaggi a Gioachino Rossini in occasione del 150/o dalla morte si aggiunge ora quello del baritono Nicola Alaimo, artista di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale proprio, ma non solo, nel repertorio del compositore pesarese: l'editore bolognese Bongiovanni ha pubblicato il cd 'Largo al factotum' nel quale il cantante interpreta alcune delle arie tratte da Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L'italiana in Algeri e Il viaggio a Reims. Il disco è il risultato di un concerto al Teatro della Fortuna di Fano del 7 febbraio con l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e sarà presentato il 17 al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Il cantante è ospite abituale da oltre un decennio al Rossini Opera Festival di Pesaro. Al momento impegnato nel Simon Boccanegra all'Opéra de Paris, Alaimo il prossimo anno sarà protagonista in Falstaff a Montecarlo e a Madrid, La Cenerentola alla Scala di Milano e a Amsterdam, Rigoletto a Marsiglia, Adriana Lecouvreur al Festival di Salisburgo.