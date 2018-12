Maestranze Rai in spot concerti Natale

ROMA, 13 DIC - Per la prima volta saranno gli operatori, i fonici, i tecnici e gli scenografi i protagonisti dello spot che annuncia la serie dei concerti della Rai per il Natale. E' un modo per celebrare le professionalità delle maestranze, donne e uomini della Rai che saranno davanti le telecamere in qualità di testimonial della campagna che promuove la musica classica natalizia in tv e alla radio. Nel promo si vede una singolare orchestra che esegue - con gli strumenti che sono propri di questi insoliti "musicisti", telecamere, luci, microfoni e droni - lo spartito delle immagini e dei suoni per far "ascoltare" la musica con gli occhi. Lo spot, ideato e realizzato internamente dalla Direzione Creativa, in collaborazione con il centro di produzione di Torino, è stato girato all'Auditorium Rai di Torino, sede naturale della prestigiosa Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.