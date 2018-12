Wine to Love, la Muti tra amore e affari

ROMA, 13 DIC - L'attore Domenico Fortunato firma la sua prima regia con 'Wine to love', commedia romantica ambientata nel Vulture, in Lucania, tra masserie e vigneti, della quale è protagonista insieme a Ornella Muti. Una produzione Altre Storie con Rai Cinema, che sarà in sala come evento speciale il 18 e il 19 dicembre. Siamo in Basilicata, alle pendici del Monte Vulture dove si trova il vigneto dell'azienda vinicola capitanata dall'introverso Enotrio Favuzzi (Fortunato) che cura personalmente le viti e produce l'Aglianico, pregiato vino rosso. Grazie al World Wine Award, il suo vino ha ormai travalicato i confini nazionali. Così, non a caso, la potente Laura Rush (Jane Alexander), direttrice di un'enoteca di lusso di New York, che da tempo ha avviato una campagna d'acquisto di aziende vinicole italiane, ha deciso di mettere le mani anche sul vino di Enotrio. L'asso nella manica della Rush è il giovane e ambizioso Nico (Alessandro Intini), il suo uomo più fidato, che spedisce in Italia.