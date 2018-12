I gioielli di Bulgari a Pechino

PECHINO, 13 DIC - Un omaggio ai temi ricorrenti in statue, dipinti e manufatti dell'Antica Roma: Fiorever, la nuova collezione di Bulgari nei gioielli, si ispira ai quattro petali, ma nella novità dei diamanti rispetto alle tradizionali gemme colorate che caratterizzano la storica maison italiana. "Una scelta voluta sia il fiore 'romano', un simbolo, sia il diamante e la prevalenza del 'bianco' a completamento di un'offerta mirata ad ampliare i motivi floreali che facciamo", spiega il numero uno del gruppo Jean-Christophe Babin, a Pechino per la presentazione ufficiale della collezione al pubblico cinese. "All'interno di ogni petalo ce n'è uno piccolo e quindi sarebbero 8, un numero che ad esempio in Cina è particolarmente propizio" osserva Babin. Il Dragone è per Bulgari un mercato strategico e pari per volumi al Giappone, ma diventa il primo assoluto se si include Hong Kong nella cosiddetta Grande Cina. "E' un mercato cresciuto e sofisticato: presentare altrove le collezioni e non in Cina è ormai impensabile".