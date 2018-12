Enrique Iglesias, tour per 20/o carriera

ROMA, 13 DIC - Personaggio iconico, tra i cantanti più influenti del pop contemporaneo, Enrique Iglesias festeggia i numerosi successi degli ultimi 20 anni di carriera con il grande show "All the hits live", che approderà in Italia il 5 maggio a Roma, al Palazzo Dello Sport - Roma Eur, unica data italiana. La star arriverà in Italia con il suo undicesimo tour mondiale con il quale sovvertirà nuovamente le regole con uno show pieno di effetti pirotecnici, tecniche laser e uno schermo led gigante lungo 40 metri. Con 100 milioni di singoli e album venduti, 197 premi, tra cui Grammy, Billboard Awards e World Music Awards, Enrique Iglesias è uno degli artisti di maggior successo nel mondo. Brani come "Bailamos", "Rhythm Divine" "Hero" o "Be With You" e gli ultimi successi tra i quali "Duele El Corazon", "Subeme La Radio", "El Bao", "Move To Miami" o il recente "I Don't Dance (Without You)" sono sempre tra i più popolari in tutto il mondo.