Elisa e Calcutta, singolo insieme

ROMA, 13 DIC - Dopo aver dominato le classifiche radiofoniche per settimane e registrato milioni di views su YouTube, conquistando la certificazione del Disco d'Oro, "Se piovesse il tuo nome", il primo singolo estratto dal nuovo album di Elisa "Diari Aperti" (Island Records), arriva in radio e digitale in una nuova versione cantata in duetto da Elisa insieme a Calcutta, autore della canzone con Dario Faini e Vanni Casagrande. I due artisti, tra messaggi whatsapp e incontri in studio, hanno deciso di regalare al pubblico una versione speciale che anche musicalmente vive in una nuova veste prodotta da entrambi.