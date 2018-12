Alla Galleria Sabauda l'abate Ramelli

TORINO, 13 DIC - La collezione della Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino si arricchisce di un nuovo capolavoro, acquistato dal Mibact, il ritratto de L'abate miniatore Felice Ramelli, eseguito intorno al 1735 dal pittore francese Pierre Subleyras, formatosi nella Roma internazionale del primo '700 e celebrato autore di ritratti e pale d'altare per il clero romano e per gli ordini religiosi della penisola. La tela, di alta qualità stilistica, raffigura l'abate lateranense Giovanni Felice Ramelli, di origine piemontese, nominato da papa Clemente XI Albani custode dei codici miniati della Biblioteca Apostolica Vaticana, ed egli stesso miniaturista. La luce nel tratto e il brano di natura morta sul tavolino conferiscono un senso di verità e naturalezza che ne fanno uno dei più bei ritratti del '700. Tanto da fare da spunto per una preziosa miniatura su porcellana, probabilmente opera dello stesso Ramelli, custodita a Palazzo Reale. I due dipinti, ora riuniti, si possono rispecchiare l'uno nell'altro.