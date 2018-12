A Natale Uj porta la musica in carcere

PERUGIA, 13 DIC - Dare un messaggio culturale e sociale al Natale di Perugia: con questo obiettivo le Fondazioni Cassa di Risparmio di Perugia e Umbria Jazz organizzano due concerti per portare gli auguri alla città con le voci del New Direction Tennesse State Gospel Choir. Il 23 dicembre l'evento è in programma alla Basilica di San Pietro, mentre la vigilia di Natale si terrà all'interno del carcere di Capanne. In occasione delle festività natalizie le due Fondazioni, quindi, hanno organizzato concerti in luoghi simbolo, seppur per motivi diversi, della città, come è stato annunciato a palazzo Graziani da Giampiero Rasimelli, direttore generale di Umbria Jazz, Giampiero Bianconi e Fabrizio Stazi, presidente e segretario generale della Fondazione Caripg. Protagonista degli eventi quello che è considerato uno dei migliori gruppi gospel in circolazione.