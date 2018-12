XFactor, su Sky è la finale più vista

ROMA, 14 DIC - La finale di X Factor 2018 è stata vista ieri sera nel complesso da 2 milioni 824 mila spettatori medi, in leggera crescita rispetto allo scorso anno con uno share complessivo del 13%. È la finale più vista di sempre per X Factor su Sky. Record anche per i voti: è stata l'edizione più votata di sempre con oltre 48 milioni di voti per l'intera edizione.