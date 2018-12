A Edizioni Erickson Premio Speciale Dosi

ROMA, 14 DIC - Le Edizioni Erickson si sono aggiudicate il Premio Speciale Giancarlo Dosi per la divulgazione scientifica rivolta ai ragazzi con il video 'Da dove veniamo?' tratto dal libro illustrato 'Mia nonna era un pesce' di Jonathan Tweet. Rivolto ai bambini dai 4 anni, il video spiega in maniera divertente l'evoluzione. 'Da dove veniamo?' si è imposto nella categoria 'Scienze, matematiche, fisiche, chimiche e della terra'. Stimolando immaginazione e curiosità, il libro e il video portano i piccoli e i grandi dentro l'affascinante storia della vita sul nostro pianeta, spiegando come siamo connessi a tutti gli altri organismi viventi. "Da sempre Erickson è impegnata nell'aiutare bambini e ragazzi ad avvicinarsi alla scienza seriamente ma con allegria. Mai come oggi, in un momento storico che troppo spesso vede il metodo scientifico messo nell'angolo, sentiamo il peso di questo impegno. Questo premio ci dona ulteriore energia" afferma Fabio Di Pietro, direttore editoriale della Erickson.