Efa, Italia punta su Garrone-Rohrwacher

(ANSA)- SIVIGLIA 14 DIC - Per il cinema italiano è doppietta per le nomination agli European Film Awards 2018 (gli Oscar europei) in programma il 15 sera a Siviglia. Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher si aggiudicano quattro nomination ciascuno per le categorie film europeo 2018; regista; attrice (Alba Rohrwacher); attore (Marcello Fonte) e, infine, sceneggiatore: Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso per Dogman e Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice. In corsa per miglior film Europeo 2018 contro i due italiani solo tre film: Border di Ali Abbasi; Cold War di Paweł Pawlikowski e Girl di Lukas Dhont. Quest'anno la Cerimonia degli EFA sarà condotta da sei attrici e attori che si alterneranno nel corso della serata: Rossy de Palma (Spagna), Ashraf Barhom (Israele), Amira Casar (Francia), Anamaria Marinca (Romania), Ivan Shvedoff (Russia) e Tom Wlaschiha (Germania). Rai Movie li seguirà in diretta web dalle 19.30 su Raimovie.rai.it.