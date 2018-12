Usa, record incassi in sala nel 2018

NEW YORK, 14 DIC - Il 2018 si è rivelato un anno d'oro per il cinema americano. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter gli incassi al botteghino entro la fine dell'anno raggiungeranno quasi i 12 miliardi di dollari, pari ad un oltre 10% in più rispetto al 2017. Il boom si è registrato nonostante l'anno si chiuda per la prima volta in quattro anni senza un film di Guerre Stellari, in sala, invece, per il periodo natalizio ci saranno invece Spider-Man - Un nuovo universo , Il ritorno di Mary Poppins, Aquaman e Bumblebee. Il film che ha registrato i maggiori incassi nel 2018 e' stato Black Panther, con 700 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Al secondo e terzo posto ci sono ancora film della Disney, Avengers: Infinity War, con quasi 680 milioni di dollari e Gli incredibles 2, con poco oltre 608 milioni di dollari.