The First, Sean Penn su Marte

ROMA, 14 DIC - Ambientata in un prossimo futuro, racconta la prima missione su Marte, seguendo gli astronauti e le loro avventure verso e sul Pianeta Rosso. E' The First, che vede il due volte premio oscar Sean Penn nel ruolo del protagonista assoluto: Tom Hagerty, l'astronauta scelto per guidare il manipolo di cinque astronauti della missione, fondata da Laz Ingram, interpretata da Natashca McElhone (conosciuta per i film The Truman Show, Ronin, Solaris e Californication) visionaria imprenditrice aerospaziale. La serie evento arriva in Italia, dopoil grande successo di pubblico e critica internazionale in esclusiva dal 19 dicembre su Timvision. Ma per gli appassionati del genere i primi due episodi di "The First", prodotto da Westword Productions verranno proiettati in anteprima assoluta martedì 18 dicembre dalle 20 in 30 cinema italiani in collaborazione con Nexo Digital. L'ideatore di The First è Beau Willimon, la mente dietro House of Cards, che ha scritto e prodotto la miniserie di 8 puntate con Jordan Tappis