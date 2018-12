Legali Bill Cosby chiedono appello

NEW YORK, 14 DIC - I legali di Bill Cosby fanno richiesta di appello dopo la condanna a violenze sessuali aggravate con una pena da tre a dieci anni di carcere sostenendo che il giudice ha commesso lui stesso 11 pasticci legali. Lo riferisce il New York Post. Secondo gli avvocati del comico, nella lista degli errori commessi, tra gli altri, c'e' il fatto che il giudice ha acconsentito alla testimonianza di altre cinque accusatrici durante il secondo processo mentre durante il primo processo era stato acconsentito solo ad una in più. Il pubblico ministero ha ora 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di appello dopo di che la Corte Suprema stabilirà se esaminare o meno il caso.