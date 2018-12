Janet Jackson nell'Olimpo della musica

NEW YORK, 14 DIC - Un altro membro della famiglia Jackson viene consacrato nell'olimpo della musica. Dopo Michael Jackson e i Jackson 5, anche Janet entra nella Rock and Roll Hall of Fame. La popstar americana è stata ammessa dopo essere stata nominata tre volte. Il suo nome era elegie sin dal 2007, ma è stata nominata solo nel 2016. Possono essere proposti per l'ammissione alla Hall of Fame singoli artisti o gruppi solamente dopo che siano trascorsi 25 anni dalla loro prima incisione. Oltre alla Jackson sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame anche, tra gli altri, Stevie Knicks, Def Leppard, Radiohead, i Cure e Roxy Music. La cerimonia di induzione si terrà il 29 marzo al Barclays Center a Brooklyn. Sarà la 34/a edizione.