Gli Animals di McCurry al Mudec Photo

MILANO, 15 DIC - L'occhio attento all'umanità di Steve McCurry si posa sul mondo animale in 'Animals', la mostra che fino al 31 marzo inaugura Mudec Photo, il nuovo spazio espositivo del Museo delle culture di Milano. Dagli storici servizi nel mezzo della Guerra del Golfo al volume 'Monsoon', tra scatti celeberrimi e foto inedite, i 60 ritratti in esposizione ritraggono il rapporto tra l'uomo e gli animali, una relazione ora affettuosa ora violenta, ora utilitaristica ora simbiotica. "Ho notato che negli ultimi 30 anni tante mie fotografie contenevano animali, feroci o addomesticati, ritratti in ruoli e momenti diversi, più o meno condivisi con l'uomo: mi interessava vedere la correlazione - ha detto il fotografo americano presentando la mostra curata da Biba Giacchetti, oggi a Milano - Spesso questi animali si trovano in situazioni difficili, lottano con il dolore e la sofferenza, proprio come noi: questa analogia mi ha interessato".