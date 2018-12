Efa, vince Cold War.Fonte miglior attore

ROMA, 16 DIC - Marcello Fonte migliore attore europeo agli European Film Awards 2018 a Siviglia per Dogman di Matteo Garrone. Premio del pubblico assegnato a "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino. Ma il film che ha sbancato è stato COLD WAR del regista polacco Pawel Pawlikowski, cerchio d'amore melò bianco e nero che parte dalla Polonia tra le macerie della seconda Guerra mondiale, che si porta a casa ben 5 premi , ovvero film, regia, sceneggiatura e attrice europea (Joanna Kulig) e montaggio. Uscirà in sala con Lucky Red dal 20 dicembre. Non è andata a premio invece l'opera di Alice Rohrwacher LAZZARO FELICE, candidata a quattro riconoscimenti. Marcello Fonte, nel ricevere il premio (il secondo importante dopo la Palma d'oro a Cannes) con la sua solita semplicità dice facendo riferimento ai suoi concorrenti :"Ma erano tutti più belli di me? Questo premio non me lo aspettavo proprio, lo dedico comunque a tutti quelli che lavorano".