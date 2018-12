La carica degli Spider-man a Natale

ROMA, 16 DIC - Chiunque può essere, a suo modo, Spider-man: un timido adolescente afroamericano/latino, un 40enne con la pancetta, un eroe in bianco e nero alla Humphrey Bogart, una ragazza coraggiosa, una bimba in stile anime con robot personale e persino un maiale. Sono solo alcune delle incarnazioni del supereroe che hanno arricchito per anni sui fumetti Marvel tra dimensioni parallele e variazioni narrative, l'universo Spider-verse. Una molteplicità al centro del primo lungometraggio animato per il cinema sul personaggio, 'Spider-man: un nuovo universo' di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, in Italia dal 25 dicembre con Warner Bros. Un nuovo debutto per l'Uomo Ragno della gestione 'Sony/Marvel' parallelo al reboot live action affidato con successo a Tom Holland, capace di entusiasmare critici e spettatori delle anteprime (debutterà negli Usa a metà dicembre), portando al cinema un'animazione mozzafiato che mescola cgi e 2d anche disegnato a mano (una settimana di lavoro per ogni secondo di film)