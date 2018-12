Il mondo grafico di Orson Welles

ROMA, 17 DIC - Arriva in sala, come film evento dal 16 al 19 dicembre, Lo Sguardo di Orson Welles, un film documentario diretto da Mark Cousins e distribuito da I Wonder Picturese e Unipol Biografilm Collection nell'ambito delle I Wonder Stories che si concentra sull'universo grafico del grande regista e drammaturgo. Grazie all'accesso esclusivo al materiale privato di Orson Welles, Mark Cousins indaga una leggenda: attraverso i suoi occhi, disegnato con le sue mani, dipinto con i suoi pennelli. Il lungometraggio, prodotto da Michael Moore, si allontana dalle tecniche dei convenzionali documentari per la televisione e non si concentra esclusivamente sul lavoro di Welles dietro la cinepresa. Dice Cousins: "Ci sono molti documentari su Welles e decine di libri. Mi piace il concetto del 'tempo libero' dedicato agli schizzi, al prendersi del tempo sbarazzandosi dello stress concentrandosi su altro. Forse queste opere di Welles potrebbero aiutarmi a capire come lui guardava?".