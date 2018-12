Torna premio Fai viaggiare la tua storia

ROMA, 17 DIC - Torna 'Fai viaggiare la tua storia' dedicato al talento e alla passione per la scrittura. Il concorso - promosso da Autogrill e Libromania, la società nata dalla partnership tra DeA Planeta Libri e Newton Compton Editori - è rivolto agli aspiranti autori di narrativa che hanno un romanzo inedito nel cassetto e sono alla ricerca di un'opportunità per farsi notare da un editore. Per partecipare alla terza edizione occorre registrarsi su http://autogrill.libromania.net. Si può candidare la propria opera fino al 31 marzo 2019. Il manoscritto dovrà avere un numero di caratteri compresi tra 240.000 e i 600.000. La selezione sarà curata da Libromania con una giuria di esperti, composta da scrittori, editor ed editori, tra cui Raffaello Avanzini di Newton Compton e Daniel Cladera di DeA Planeta Libri, che selezioneranno le opere finaliste, decideranno quale premiare con la pubblicazione in edizione cartacea e individueranno i dieci titoli da pubblicare in digitale.