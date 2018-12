Manuel Agnelli in tour dopo X Factor

MILANO, 17 DIC - Un tour teatrale da solo per Manuel Agnelli che dopo X Factor parte con un nuovo progetto live. S'intitola 'An Evening with Manuel Agnelli' lo spettacolo con il quale la voce degli Afterhours girerà i teatri italiani, con Rodrigo D'Erasmo, per una serie di date che proporranno per la prima volta il repertorio della band milanese in una versione più intima. In scaletta, trent'anni di canzoni della band, oltre ad una serie di cover. Il tour partirà il 30 marzo dal Teatro Lyrick di Assisi e terminerà il 19 aprile al Teatro della Tosse di Genova. "Dopo tanta televisione e grossi eventi con gli Afterhours - ha detto Agnelli - avevo bisogno di un progetto in totale libertà e con il quale suonare solo per il gusto di farlo, con leggerezza".