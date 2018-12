Per le feste prendiamola a ridere

ROMA, 17 DIC - I tempi sono quelli che sono e allora a Natale al cinema prendiamola a ridere. La sala si riappropria della funzione ludica proponendo ad una platea in cerca di distrazioni tante commedie divertenti. Siamo oltre il format del cinepanettone classico (che pure resiste sotto forma di reunion Boldi De Sica tornati Amici come prima), si sbanda nel fantasy, nell'umorismo sulla coppia e sui temi sociali, nella farsa in costume e persino in un caso in una storia vera da inchiesta giornalistica trasformata in commedia. In sala stanno arrivando tra gli altri 7 Uomini a mollo, Il gioco delle coppie, Moschettieri del re, La Befana vien di notte, Non ci resta che il crimine e Vice -L'uomo nell'ombra