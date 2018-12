Cirque du Soleil in autunno con Corteo

ROMA, 17 DIC - Arriva in Italia, il prossimo autunno, una nuova produzione del Cirque du Soleil: Corteo, tra le produzioni più amate e coinvolgenti del circo canadese. Il tour sbarcherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 29 settembre, poi sarà all'Unipol Arena di Bologna dal 10 al 13 ottobre e alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 17 al 20 ottobre. Lo show è una produzione unica e ammaliante diretta da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal sotto al Big Top nell'aprile 2005. Da allora lo spettacolo si è rivelato un grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni di persone in 19 Paesi e in quattro diversi continenti. La messa in vendita generale partirà giovedì 20 dicembre. Lo storia racconta di un clown che immagina il suo funerale, che ha luogo in un'atmosfera carnevalesca sotto gli occhi di angeli custodi.