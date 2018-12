ROMA Cosmo, unico live 2019 ad Assago il 2/2 17/12/2018 - 20:00

Musica in consolle dalle 18 per trasformare Forum in grande club

ROMA, 17 DIC - Il 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), Cosmo, fresco di disco d'oro per Quando ho incontrato te, sarà protagonista di uno show completamente rinnovato nell'estetica e nella scaletta, che sarà anche l'unico live del 2019. Al cartellone si aggiungono, dopo M¾SS Keta, anche Foresta (Fabio Fabio), Splendore ed Enea Pascal di Ivreatronic, il collettivo di dj e producer fondato dallo stesso Cosmo. Attesi anche special guest. Splendore, Foresta ed Enea Pascal si alterneranno in consolle fin dall'apertura dei cancelli (alle 18). L'idea è trasformare il Forum nel più grande club italiano.