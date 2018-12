Occhiali Victoria's Secret con Marcolin

ROMA, 18 DIC - L'accordo di licenza siglato tra Marcolin Group e L Brands (Victoria's Secret e Victoria's Secret Pink) dà vita a un nuovo modello di digital business nel mondo dell'eyewear. Il gruppo di Longarone (BL) e L Brands hanno deciso d'introdurre un approccio digitale al mondo dell'occhialeria, strada per crescere in un mercato in contrazione. La prima collezione eyewear nata dalla partnership con L Brands, in realtà è stata indossata durante il fashion show di Victoria's Secret a novembre. Le top models hanno sfilato sul catwalk sfoggiando montature Victoria's Secret e Victoria's Secret Pink disegnate e prodotte da Marcolin Group. L'accordo di licenza, su base WW, sarà valido sino a fine 2023. La distribuzione nel canale ottico worldwide verrà aperta nel 2019. Shapes moderne e fascinose per le montature Victoria's Secret, impreziosite da dettagli glamour, pietre ed elementi iconici propri del brand, tra i quali la trama a righe e il color oro.