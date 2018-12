Sesso negato a disabili in film di Coda

CAGLIARI, 18 DIC - Mark e Andrew sono due ragazzi colpiti da una grave disabilità. Quando si incontrano esplode tra loro un'attrazione e un amore reciproco tanto profondo quanto impossibile da realizzare. Perché non si possono praticamente muovere ed entrare in una qualsiasi forma di intimità. La soluzione? Emozioni e sentimenti affidati a due personaggi di fantasia. Con l'amore che diventa virtuale- visionario- onirico. Ma non è una sconfitta: è un punto di partenza. Il rapporto tra amore e disabilità è il tema di fondo di Mark's Diary, il nuovo film del regista sardo Giovanni Coda. Una coproduzione italo-inglese con l'Università di Derby che si affianca all'associazione Labor. L'opera sarà presentata ad Amsterdam in anteprima internazionale nell'ambito del New Renaissance Film Festival: nel pre festival si è già aggiudicata la sezione "Film of the week" mentre a Napoli ha conquistato il premio per il miglior film all'Omovies Film Festival.