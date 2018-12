Torna miniserie Capitano Ultimo con Bova

ROMA, 18 DIC - Ultimo, il colonnello dei carabinieri artefice di clamorose operazioni investigative a partire dalla cattura del boss Totò Riina, come sempre interpretato da Raoul Bova, torna con una nuova miniserie dal titolo "Ultimo - Caccia ai Narcos", il 19 e il 20 dicembre in prima serata su Canale 5. Prodotto da Taodue Film per Mediaset, in questo nuovo capitolo Ultimo sarà alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo uniti nel business del traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica. Ultimo ripercorre il percorso che porta la droga di origine colombiana nei porti italiani ad opera dei cartelli messicani che sono in affari con la 'ndrangheta calabrese, ormai da tempo la più potente organizzazione criminale attiva a livello europeo nello spaccio di cocaina. Una storia che mostra attraverso gli occhi di Ultimo, chiamato a una missione rischiosa sotto copertura, la dimensione globalizzata del crimine e la violenza con cui le organizzazioni si spartiscono gli enormi ricavi dello spaccio.