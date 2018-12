Su Rai1 Capodanno con Roberto Bolle

MILANO, 18 DIC - "Il miglior tipo di servizio pubblico possibile: portare la danza in prima serata, per me una grande soddisfazione, c'è tanto impegno e voglia di superare i propri limiti". Roberto Bolle, etoile della Scala, augurerà ai telespettatori di Rai1 ancora una volta buon anno con un evento in onda il primo gennaio 2019, alle 21,25. A tenere insieme a lui le fila dello show, 'Danza con me', unico nel suo genere, Pif, affiancato da Valeria Solarino. Hanno confermato la partecipazione ospiti come Cesare Cremonini, Fabio De Luigi, Rocco Papaleo. Insieme a Bolle danzerà per la prima volta Alessandra Ferri, 55 anni, prima ballerina alla Scala negli anni '90 e 2000. Tra le altre sue partner Polina Semionova, prima ballerina del Teatro di Berlino, Melissa Hamilton, prima solista del Royal Ballet di Londra e ovviamente la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni. Inedito infine un passo a due tra Bolle e una macchina, un braccio meccanico di oltre una tonnellata e mezzo di peso.