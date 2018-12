Russia, Studio Fuksas progetta aeroporto

ROMA, 18 DIC - Porterà la firma italiana il nuovo aeroporto di Gelendzhik, terza località turistica del Mar Nero in Russia meridionale. Lo Studio Fuksas infatti ha vinto il concorso per la progettazione dello scalo a Gelendzhik che diventerà, per dimensioni ed importanza, il nuovo punto di riferimento della città. L'aeroporto collega la città a 11 destinazioni interne tra cui Mosca, San Pietroburgo, Kazan e Yekaterinburg. Il progetto trae ispirazione dal volo degli uccelli: "Non volevamo semplicemente rappresentare staticamente il volo di un uccello, abbiamo voluto cogliere il momento in cui l'uccello cambia improvvisamente direzione di volo, disegnando così un movimento dinamico e poetico" spiega una nota dello Studio.