Montesano-Autieri come Rugantino-Rosetta

ROMA, 18 DIC - "Siamo una coppia gajarda e tosta, come si dice qui a Roma". Così Enrico Montesano e Serena Autieri, per la prima volta insieme, portano in scena 'Rugantino', la celebre commedia musicale firmata da Garinei e Giovannini, con le musiche di Armando Trovajoli, in scena al Sistina di Roma dal 21/12 al 27/1, a 40 anni esatti dallo storico debutto di Montesano, nello stesso ruolo, del 1978. "Rugantino oggi? Farebbe il tranviere - dice lui, che per l'occasione avrà lo stesso allestimento con le scenografie e i costumi originali di Giulio Coltellacci - Direbbe che non ci sono tante differenze con la Roma del 1830: al tempo c'erano Papi e cardinali, oggi politici e amministratori. Le strade erano bucate, le fogne non funzionavano, l'immondizia già c'era.... Ma la colpa è anche dei romani - aggiunge - Roma è come una bella donna: va amata e rispettata. E non sempre lo facciamo". Nel cast anche Antonello Fassari-Mastro Titta ed Edy Angelillo-Eusebia.