Palazzo Madama set video Mengoni

TORINO, 18 DIC - Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica di Torino, situato nel cuore della città della quale è uno dei simboli, è protagonista del nuovo video ufficiale Hola di Marco Mengoni, in anteprima il 18 dicembre alle 21 su YouTube. Lo rende noto la Fondazione Torino Musei sottolineando come Mengoni, "uno dei cantautori italiani più interessanti", sia il primo artista scelto a rappresentare l'Italia in un progetto video musicale realizzato in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque in luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale partner di Google Arts & Culture. Il video è girato tra le maestose sale di Palazzo Madama, scelto come location da Blogothèque, team creativo che ha rivoluzionato il concetto di videoclip musicale, collaborando tra gli altri anche con Justin Timberlake, Alicia Keys, Phoenix e Bon Iver. Hola è il nuovo singolo che ha dato il via al progetto di Atlantico, il nuovo album uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music.