A nuovo gli affreschi Vittorie a Roma

ROMA, 18 DIC - La celebrazione delle Vittorie della Grande Guerra sui campi di battaglia in cui avevano combattuto in prima persona e il ritorno alla più alta tradizione italiana rinascimentale e barocca dell'affresco. Questo raccontano le scene dipinte a Roma tra il 1936 e il 1938 nella Corte della Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra negli anni Trenta da Antonio Giuseppe Santagata e Cipriano Efisio Oppo. Dopo otto mesi di lavori tornano a nuova vita quasi cento dei circa cinquecento metri quadrati di pareti affrescate dai due grandi artisti nel porticato del suggestivo edificio progettato da Marcello Piacentini, l'architetto del Duce. E' la prima tappa di un lavoro reso possibile grazie a un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri per le iniziative pensate per il centenario della fine della Grande Guerra ed eseguito con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma. A curarlo Lucia Morganti e Valentina White.