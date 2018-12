ROMA, 18 DIC - Noyz Narcos raddoppia a Roma: dopo aver registrato il tutto esaurito per la data di sabato 12 gennaio all'Atlantico prevista nell'ambito del suo 'Enemy winter tour', annuncia un ulteriore show dal vivo per venerdì 11 gennaio. Maestro d'ispirazione per molti giovani della nuova generazione hip hop, Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, dopo anni di assenza è tornato sulle scene musicali con il suo ultimo lavoro, Enemy (Thaurus/Island Records), che si avvale del contributo dei migliori producers, da Night Skinny a Sine, da Parix a David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish. Durante l'Enemy winter tour l'artista proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album di inediti, senza dimenticare i successi che lo hanno consacrato tra i nomi più apprezzati del rap.