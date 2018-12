Rockin'1000 sbarca in Francia nel 2019

BOLOGNA, 18 DIC - 'Rockin'1000', il progetto musicale noto per il video che ha portato i Foo Fighters a Cesena, con il format 'That's Live' arriva in Francia per portare in concerto 1.000 musicisti che suonano simultaneamente i più grandi titoli della storia del rock. L'appuntamento è nel 2019, sabato 29 giugno, nello stadio più grande della Francia, lo 'Stade De France'. "Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo - commentano gli ideatori - la prima esibizione all'estero dei mille musicisti sarà in Francia e sarà un evento storico, in uno stadio ancora più grande dei precedenti, all'interno di una potente programmazione, tra il concerto dei Metallica e quello dei Muse". Per i musicisti, candidature sul sito www.stadefrance.com e www.rockin1000.com: il reclutamento è aperto a tutti gli iscritti alla piattaforma e ai nuovi musicisti che arriveranno dal territorio francese. Chitarristi, bassisti, batteristi e cantanti, sopra i 15 anni possono partecipare per suonare davanti al grande pubblico parigino.