Allevi, due inediti live per Natale

MILANO, 18 DIC - "Nello spirito del Natale non potevo che fare un regalo a mio modo: presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte in questi ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l'Equilibrium Tour". Così Giovanni Allevi presenta il concerto di domani a Milano al Teatro Dal Verme e quello del 26 dicembre a Roma nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, durante i quali verranno eseguite in prima assoluta due composizioni inedite. "Mi piace pensare a queste mie creazioni come ad una gioia da condividere, anche con i più piccoli fan - afferma il compositore - Ma non voglio svelare la sorpresa perché anche per me saranno momenti di grande emozione". Dal vivo anche l'esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale, in una rilettura per pianoforte e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l'occasione.