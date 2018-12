Salmo a Rock in Roma, anticipo tour

ROMA, 18 DIC - Dopo il sold out dei concerti nei palazzetti a dicembre 2018, Salmo annuncia la sua partecipazione a Rock in Roma, venerdì 12 luglio 2019 all'Ippodromo delle Capannelle, per un live che anticipa il prossimo tour estivo. Salmo ha di recente dato il via al tour che segue l'uscita del suo nuovo album Playlist ed è pronto ad attraversare l'Italia con il Playlist Tour 2019, la sua prima tournée nei palazzetti italiani. Già certificato disco di platino, l'album ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell'uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Trionfo anche nelle classifiche Fimi-Gfk dove Playlist è entrato direttamente al primo posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti.