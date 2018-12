Manoscritto Infinito da Visso a Recanati

RECANATI (MACERATA), 18 DIC - Il manoscritto di Visso de L'Infinito di Leopardi è tornato a Recanati dopo 120 anni. I due manoscritti di uno dei testi poetici più famosi della lingua italiana, quello di Napoli e quello di Visso, per un vincolo conservativo non possono essere mai nello stesso luogo allo stesso momento. "Un'occasione imperdibile quella di ammirare l'elegante e ferma calligrafia di Giacomo Leopardi che hanno reso immortali e sempre vivi questi versi" il commento di Francesco Fiordomo, sindaco di Recanati. L'arrivo dei manoscritti vissani dà il via alle celebrazioni per i 200 anni del canto leopardiano, che cadono del 2019: nell'ambito del progetto Infinito Leopardi saranno in mostra dal 20 dicembre a Villa Colloredo Mels. Oltre a varie eventi, il 2019 segnerà anche l'inizio dei lavori di consolidamento del Colle dell'Infinito, che ispirò il poeta.