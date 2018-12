In mostra abiti di Rosanna Schiaffino

MILANO, 18 DIC - Dai vestiti che mettevano in risalto la sua figura da maggiorata, alla scelta dello stilista Federico Forquet, allievo di Balenciaga, che realizzò anche l'abito delle sue prime nozze, gli 'Abiti da star' di Rosanna Schiaffino sono in mostra dal 20 dicembre a Palazzo Morando, in una mostra a cura di Enrica Morini e Ilaria De Palma. Il guardaroba della Schiaffino è stato acquisito nel 2018 da Palazzo Morando, che ha così accresciuto la sua collezione di abiti con firme quali Gianfranco Ferré, Germana Marucelli e Federico Forquet. Gli abiti dell'attrice testimoniano i suoi cambiamenti di stile dettati non solo dall'epoca, ma anche dalla carriera e dalla vita privata. Fin dagli esordi come attrice, infatti, fondamentali furono le scelte degli abiti che ne caratterizzarono l'immagine. Nel corso del tempo al guardaroba si aggiunsero nomi come Yves Saint Laurent, Valentino e Gianfranco Ferré, nelle declinazioni di Alta moda e pret-à-porter, scelti dall'attrice per il suo ruolo di signora borghese.