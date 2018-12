Occhiali Hublot, lusso e design italiano

TORINO, 19 DIC - Debutta la prima collezione Hublot Eyewear by Italia Independent. Annunciato lo scorso aprile, l'azienda di lusso svizzera e il marchio di moda fondato da Lapo Elkann hanno firmato l'accordo per la creazione di una collezione eyewear. Pensata in prevalenza per un pubblico maschile, coniuga elementi classici e contemporanei, con l'iconico H Logo che customizza lenti, naselli, aste e viti. Anche le finiture e i materiali utilizzati negli orologi svizzeri ricorrono nei nuovi occhiali. "Questo accordo di licenza corona una sinergia costruita negli anni, consentendo a Italia Independent di entrare in un segmento dell'occhialeria di altissima gamma. Una collezione capace di fondere le anime creative dei due brand, da sempre proiettate verso la ricerca e l'innovazione e in cui la fusione di diversi materiali e design è la chiave per entrambe". La collezione si compone di quattro famiglie di prodotto, sei modelli da sole e sei modelli da vista in diverse varianti di colore.