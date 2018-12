Natale a teatro tra Rugantino e Marx

ROMA, 19 DIC - Enrico Montesano e Serena Autieri in 'Rugantino' di Garinei e Giovannini, sulle note del Maestro Armando Trovajoli, e le risate di 'Questi fantasmi!' di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi diretti da Marco Tullio Giordana, tutti a Roma; il doppio appuntamento con Emma Dante, ancora a Roma con la sua personale rilettura delle 'Baccanti' di Euripide e a Torino con 'La scortecata' da Basile. E poi Geppy Gleijeses e Maurisa Laurito nella prima volta a teatro per 'Così parlò Bellavista' di Luciano De Crescenzo, a Napoli; l'esilarante 'Natale in casa Marx' diretto da Enzo Iacchetti, a Milano; fino a Massimo Dapporto nei panni che al cinema furono di Alberto Sordi in 'Un borghese piccolo piccolo' di Vincenzo Cerami, a Genova: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end, aspettando il Natale.