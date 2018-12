Giacobbo, riparto all'insegna di Freedom

ROMA, 19 DIC - Esiste davvero un 14/0 obelisco sepolto nel cuore di Roma? ''Secondo un antico libro degli eredi del Bernini, all'epoca degli scavi della Fontana dei Fiumi, si. Nell'aerea sotto Palazzo del Senato''. Parte da qui la nuova avventura di Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine, programma al via dal 20/12 per 8 prime serate su Rete4, con quel titolo che richiama la parola 'libertà', ma anche tante imprese nello Spazio. ''Sono tornato freelance - sorride Giacobbo, dopo 15 anni in Rai con Voyager - Ho costruito un programma di domande: non sono un professore, ma un narratore''. Realizzato con le migliori tecnologie di ripresa sul mercato, realtà aumentata, macchine da presa cinematografiche e grafiche in EasyReading, font nato per facilitare la lettura ai dislessici, nella prima puntata Freedom volerà anche in Messico tra le Piramidi del Sole e della Luna e all'Elba tra i minatori. Indagherà il signficato del Natale ed entrerà, primo programma al mondo, in una tomba appena aperta a Saqqara, in Egitto