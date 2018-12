Madame Reali,grandeur da Parigi a Torino

TORINO, 19 DIC - Oltre 120 opere provenienti da una decina di musei e da collezioni private per raccontare due donne che hanno fatto la storia accomunate da una città, Torino. 'Madame Reali: cultura e potere da Parigi a Torino' è la mostra che dal 20 dicembre al 6 maggio Palazzo Madama dedica alle figure di Cristina di Francia e Giovanna Battista di Savoia Nemorus, "le due dame - dice il presidente della Fondazione Torino Musei Maurizio Cibrario - che hanno portato la grandeur sulle rive del Po". Suddivisa in 10 ambienti e allestita nella Sala del Senato, presenta dipinti, oggetti d'arte, tessuti, gioielli, ceramiche, raccontando la vita delle due Madame Reali e del loro secolo. La mostra, osserva l'assessora comunale alla Cultura Francesca Leon, "è la più importante dell'anno per dimensioni e contenuti e per le relazioni che ha portato con sé, consolidandole". Le opere prestiti provengono da musei come il Prado, gli Uffizi e Versailles oltre che dalla collezione di Intesa Sanpaolo, partner della mostra.