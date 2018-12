Kendall Jenner top più ricca del 2018

ROMA, 19 DIC - Per il secondo anno consecutivo è Kendall Jenner la modella più pagata del mondo, secondo la classifica di Forbes del 2018. La top model, che già nel 2017 aveva rubato lo scettro di superricca a Gisele Bundchen, stavolta risulta essere la più pagata per aver incassato 22,5 milioni di dollari. A seguirla, in seconda posizione, c'è Karlie Kloss che ha guadagnato 13 milioni di dollari. Terze, a pari merito, Chrissy Teigen, moglie del cantante John Legend, e la top model britannica Rosie Huntington-Whiteley, entrambe con un fatturato di 11,5 milioni di dollari. Kendall Jenner è la regina della classifica delle modelle più ricche perché ha sfilato per marchi prestigiosi come Versace e Victoria's Secret, ma soprattutto perché ha firmato contratti milionari come testimonial con Calvin Klein, Adidas ed Esteé Lauder. Gisele Bundchen, modella più pagata del 2015 e 2016, scivola in quarta posizione pari merito con Cara Delevingne, con 10 milioni di dollari.