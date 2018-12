Torna Miseria e nobiltà con Lello Arena

ROMA, 19 DIC - Torna 'Miseria e nobiltà' di Eduardo Scarpetta, commedia considerata un po' il Vangelo del teatro napoletano, resa celebre da un film con Totò, ora nell'adattamento di Luciano Melchionna, che ne firma la regia, e di Lello Arena, che ne è il protagonista nei panni di Sciosciammocca, nuova produzione, con l'Ente Teatro Cronaca e la Tunnel, del Teatro Eliseo, dove resterà dal 27 dicembre al 20 gennaio. Questa nuova messinscena, "pur restando una farsa col suo sottofondo drammatico, cerca di restituire un sapore moderno e far udire i lontani echi dell'attualità, senza creare aggiornamenti pretestuosi o usare novità tecniche o video", come sottolinea il regista, aggiungendo che siccome "Scarpetta non lavora sull'evoluzione psicologica dei personaggi, con gli attori ne hanno scavato il carattere sino a evitare che risultassero macchiette piatte, per dargli una tridimensionalità coinvolgente".