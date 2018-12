Catch-22, prime foto set serie Clooney

ROMA, 20 DIC - George Clooney, nelle vesti dell'ambizioso e sadico comandante Scheisskopf, Hugh Laurie (il famoso Dr. House) nel ruolo del Maggiore de Coverley, Christopher Abbott (The Sinner e Girls) nei panni del giovane soldato americano John Yossarian, Kyle Chandler (Friday Night Lights, Manchester by the Sea, Argo) che farà il colonnello Cathcart. Sono state diffuse le prime immagini di Catch-22, la nuova produzione originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures e attesa al debutto su Sky Atlantic nella primavera 2019. Una miniserie evento in sei parti da un classico della letteratura americana del XX secolo - l'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22) - prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. Girata tra Lazio e Sardegna, la miniserie vedrà nel cast anche Giancarlo Giannini.