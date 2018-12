La Traviata chiude stagione Petruzzelli

BARI, 20 DIC - Un evento eccezionale, uno spettacolo sontuoso ed elegante ispirato al pittore De Nittis, ha chiuso ieri sera la stagione lirica 2018 del Teatro Petruzzelli con la prima de 'La traviata', una nuova produzione della Fondazione lirica barese per la regia di Hugo de Ana, autore anche delle scene e dei costumi, l'Orchestra del Teatro diretta dal maestro Carlo Goldstein, e il coro dal Maestro del Coro del Teatro Fabrizio Cassi. Tra gli interpreti Lana Kos (Violetta Valéry), Anastasia Pirogova (Flora Bervoix), Sylvia Lee (Annina), Luciano Ganci (Alfredo Germont), Vitaliy Bilyy (Giorgio Germont ). Si replica fino al 30 dicembre. Da una occasionale conversazione tra il regista de Ana e il sovrintendente Biscardi, è nata tempo fa l'idea di realizzare la messa in scena collegandola alla Parigi dipinta da Giuseppe De Nittis, un pugliese emigrato in Francia. "De Nittis e Verdi sono quasi contemporanei - ha sottolineato de Ana - ed entrambi hanno rappresentato l'Italia nel mondo".