Ecco i baby Ciprix, un musical under 14

ROMA, 20 DIC - Un cast Under 14 per la rivisitazione-show di Biancaneve e i sette nani. Il Natale 2018 riporta in scena i Ciprix, il gruppo di giovanissimi artisti, che il 29 e il 30 dicembre si esibiranno al Teatro Italia di Roma con il rock musical ispirato all'omonima fiaba dei fratelli Grimm. Dopo il successo di Monster Allergy, Francesca Cipriani, ideatrice della scuola "Musical Weekend" e fondatrice de I Ciprix, la prima compagnia di musical composta da bambini 'professionisti', propone una lettura della favola in chiave moderna. La sceneggiatura è stata scritta da Katia Centomo e da Francesco Artibani, già sceneggiatore Disney Italia su Topolino, PKNA, MMMM e W.I.T.C.H. Per dare un'inedita atmosfera musicale alla fiaba è stato coinvolto Giovanni Cera, compositore tra le altre della sigla della fortunata serie Wìnx Club. "Abbiamo pensato di utilizzare un colore rock/pop per rendere la storia più attuale e moderna" spiega Cera. La direzione musicale e la messinscena dello spettacolo sono stati affidati a Cinzia Pennesi.