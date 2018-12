Kendall Jenner posa in campagna Cavalli

ROMA, 20 DIC - Kendall Jenner la modella più ricca del mondo secondo la classifica Forbes, con un guadagno nel 2018 di 22,5 milioni di dollari, è la protagonista della nuova campagna di Roberto Cavalli per la collezione Primavera/Estate 2019. Kendall posa nelle immagini scattate da Mert Alas & Marcus Piggott, dove la supermodella americana è immersa in un ambiente naturale dominato da un senso di esotismo nomade. Arbusti bruciati dal sole e sabbia offrono il background ideale per le immagini in cui Kendall Jenner, accanto al modello Luka Isaac, è immortalata in pose dinamiche, energetiche e potenti che comunicano una forte sensualità. I toni caldi delle immagini e il loro feeling materico esaltano la collezione Cavalli disegnata dal direttore creativo del marchio Paul Surridge. Stampe, texture e preziosi ornamenti, che appaiono sui completi maschili e sulla maglieria ricamata, pongono l'attenzione sull'artigianalità da sempre tratto distintivo del marchio.