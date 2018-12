Fitch e Trecartin alla Fondazione Prada

MILANO, 20 DIC - Una nuova terra promessa è il tema dell'installazione multimediale di grandi dimensioni concepita da Lizzie Fitch e Ryan Trecartin per Fondazione Prada, che la ospiterà dal 6 aprile all'agosto 2019. I due trentasettenni americani lavorano insieme dal 2006: Trecartin si dedica alla produzione di video, presentati all'interno di complessi set scultorei auto-portanti realizzati assieme all'amica e collega Fitch. Per questo nuovo lavoro, hanno trasferito le loro attività nella campagna dell'Ohio, dove hanno concepito la struttura di un nuovo film come una mappa "stregata", con una costellazione di costruzioni come un vasto edificio rurale, un fiume artificiale definito "lazy river" e una torre di guardia in mezzo a un bosco, occupati da un cast di personaggi. Concepita per il Podium, il Deposito e gli spazi esterni della sede di Milano della Fondazione Prada, la mostra si presenta come un intervento immersivo in cui i visitatori sono liberi di muoversi tra echi sonori e visivi.